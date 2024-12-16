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Сегодня, 18:00

Бывшие разработчики «Ведьмака 3» представят свою первую игру уже скоро

Евгения Воскресенская
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Фото Rebel Wolves

Бывшие разработчики «Ведьмака 3», сформировавшие студию Rebel Wolves, раскрыли название своего дебютного проекта и назначили дату официальной презентации. Первый трейлер мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker появится с 13 на 14 января, в полночь по московскому времени.

Вместе с этим раскроют и ключевую информацию о геймплее. Пока же о проекте известно не так много — только то, что его события происходят в альтернативном Средневековье, где существуют монстры вроде оборотней и вампиров.

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