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Вышло новое видео с кодовым словом в Blum от 16 декабря

Евгения Воскресенская
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Фото Официальный YouTube-канал Blum

Секретный код в Blum от 16 декабря успешно рассекретили.

BLUMANCE — код из видео от 16 декабря

Что такое секретный код в Blum

Несколько раз в неделю авторы Blum выпускают видео, в которых скрыто секретное слово, связанное с названием кликера. Это слово появляется в роликах не просто так: его можно ввести в приложении, за что дают дополнительные очки.

Как ввести секретный код в Blum

Новые задания попадают во вкладку «Доход». Если видео было выпущено недавно, вы точно найдете там нужное задание. Остальные действия интуитивно понятны: выбрать задание, ввести кодовое слово, нажать на кнопку «Собрать» в конце.

На одном из этапов видео на YouTube откроется само, но смотреть его необязательно, если, конечно, вы уже успели найти код в других источниках.

Blum. Игрокам показали кодовое слово в Blum от 13 декабря
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