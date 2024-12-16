Вышло новое видео с кодовым словом в Blum от 16 декабря

Секретный код в Blum от 16 декабря успешно рассекретили.

BLUMANCE — код из видео от 16 декабря

Что такое секретный код в Blum

Несколько раз в неделю авторы Blum выпускают видео, в которых скрыто секретное слово, связанное с названием кликера. Это слово появляется в роликах не просто так: его можно ввести в приложении, за что дают дополнительные очки.

Как ввести секретный код в Blum

Новые задания попадают во вкладку «Доход». Если видео было выпущено недавно, вы точно найдете там нужное задание. Остальные действия интуитивно понятны: выбрать задание, ввести кодовое слово, нажать на кнопку «Собрать» в конце.

На одном из этапов видео на YouTube откроется само, но смотреть его необязательно, если, конечно, вы уже успели найти код в других источниках.