Вышло новое видео с кодовым словом в Blum от 16 декабря
Секретный код в Blum от 16 декабря успешно рассекретили.
BLUMANCE — код из видео от 16 декабря
Что такое секретный код в Blum
Несколько раз в неделю авторы Blum выпускают видео, в которых скрыто секретное слово, связанное с названием кликера. Это слово появляется в роликах не просто так: его можно ввести в приложении, за что дают дополнительные очки.
Как ввести секретный код в Blum
Новые задания попадают во вкладку «Доход». Если видео было выпущено недавно, вы точно найдете там нужное задание. Остальные действия интуитивно понятны: выбрать задание, ввести кодовое слово, нажать на кнопку «Собрать» в конце.
На одном из этапов видео на YouTube откроется само, но смотреть его необязательно, если, конечно, вы уже успели найти код в других источниках.
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