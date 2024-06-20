Артемий Лебедев и Ольга Бузова внезапно заинтересовались «Смутой»

Российские селебрити внезапно начали продвигать «Смуту», отечественную ролевую игру с противоречивыми отзывами.

Известный дизайнер Артемий Лебедев запостил в своей группе ВКонтакте отзыв, суть которого в том, что значительную часть технических проблем в игре уже поправили, выглядит она красиво, да еще и продается со скидкой.

Нечто похожее написала и Ольга Бузова, рассказавшая в соцсетях о том, что хотя и не играет в игры, но «Смута» кажется ей красивой и атмосферной.