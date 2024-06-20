Техно
Видеоигры
Главная
Техно
Видеоигры

Сегодня, 18:15

Артемий Лебедев и Ольга Бузова внезапно заинтересовались «Смутой»

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Cyberia Nova

Российские селебрити внезапно начали продвигать «Смуту», отечественную ролевую игру с противоречивыми отзывами.

Известный дизайнер Артемий Лебедев запостил в своей группе ВКонтакте отзыв, суть которого в том, что значительную часть технических проблем в игре уже поправили, выглядит она красиво, да еще и продается со скидкой.

Древние Русы. «Смуты» им мало: студия из России готовит еще один ответ The Witcher 3

Нечто похожее написала и Ольга Бузова, рассказавшая в соцсетях о том, что хотя и не играет в игры, но «Смута» кажется ей красивой и атмосферной.

1
0
Читайте также
Немецкие политики возмутились расистским постом коллеги в адрес сборной Германии
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
Два человека погибли и 18 госпитализированы из-за урагана в Москве
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Российские военные впервые применили ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО
Кинолог рассказал о сложном характере подаренных Путину в КНДР собак
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Известны комбо-карточки на 20 и 21 июня в Hamster Kombat

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости