Какие культовые герои GTA могли бы вернуться в GTA 6

Плохие парни, но свои.

На данный момент известно, что в GTA 6 будет два протагониста, разлученные в детстве брат и сестра. При этом студия не очень любит добавлять в свои новые игры старых персонажей. Однако всегда существует вероятность сюрприза от разработчиков, да и многие поклонники франшизы были бы не против возвращения многих знаковых личностей прошлого. Так какие же культовые герои других игр серии могли бы появиться в GTA 6?

1. Нико Беллик

Харизматичный Нико Беллик считается одним из главных кандидатов на возвращение в GTA 6. За грубой внешностью прячется сломанная войной личность, так и не сумевшая найти себя в мирной жизни.

Нико Беллик. Фото GTA 4

Прибыв в Либерти-Сити, он обнаруживает, что все обстоит далеко не так радужно, как описывал его брат. Вместо «американской мечты» герой снова оказался в центре бандитских разборок. В итоге Нико расправляется со всеми врагами, но в зависимости от концовки теряет своего брата Романа.

Известно, что после событий GTA 4 полиция так и не поймала Нико, который залег на дно и завязал с криминалом. При этом о его «подвигах» не забывают: периодически в разговорах NPC и в новостях можно услышать истории о похождениях «Серба». Поэтому существует небольшой шанс, что в новой итерации персонаж вновь напомнит о себе.

2. Майкл Де Санта

История Майкла из GTA 5 — это классический сюжет про то, как человека даже много лет спустя преследуют ошибки молодости. Он очень рано оказался по ту сторону закона, где по достоинству оценили его вдумчивость, расчетливость и отличные навыки в стрельбе. Но ради семьи он завязал с преступлениями.

Майкл. Фото GTA 5

Однако его красивая жизнь оказывается лишь фикцией. После цепочки событий, включая воссоединение со старым другом, Майкл был вынужден вернуться к разборкам. Его дальнейшая судьба зависит от выбранной концовки.

Но в обновлении «Контракт» для GTA Online выясняется, что герой ушел в киноиндустрию, где у него оставалось множество связей и возможностей. А это значит, что каноничным остается финал, при котором выживают все три протагониста. Дополнительно все подогревается слухами о том, что Rockstar работает с Недом Люком — актером, озвучившим Майкла в GTA 5.

3. Тревор Филипс

Вспыльчивость, непредсказуемость и, внезапно, честность — именно этими словами можно охарактеризовать Тревора. Неудивительно, что у многих геймеров пятая часть ассоциируется с его безумным взглядом и резкими порывами жестокости. Из-за трудного детства персонаж не знает некоторых элементарных вещей, но зато он мастерски обращается с оружием и пилотирует самолеты.

Тревор Филиппс. Фото GTA 5

После неудачного ограбления из начала GTA 5 он засел в маленьком городке в глуши, где вел свои незаконные дела и боролся за влияние с другими бандами, включая байкеров из «Пропащих». Но все изменилось, когда он узнает, что его погибший напарник Майкл на самом деле жив. Он отправляется к нему в гости, чтобы докопаться до правды, чем запускает цепочку опасных событий, из-за чего старые друзья вновь вынуждены вернуться к серьезным делам.

Из GTA Online известно, что к 2022 году Тревор уехал из Южного Сан-Андреаса, а его бывшую лабораторию заняла группировка дурил. А поскольку никаких сведений о его смерти нет, то ничего не мешает безумцу вернуться.

4. Франклин Клинтон

Франклин всю жизнь прожил в Лос-Сантосе, где очень рано вступил в банду и ввязался в криминал. Там он надеялся стать кем-то большим и важным, однако из-за своей недальновидности его жизнь часто оказывается в опасности. Но все меняется после знакомства с Майклом и Тревором.

Франклин Клинтон. Фото Rockstar

Вместе с новыми друзьями Клинтон устраивает несколько ограблений, завоевывает авторитет и переезжает в шикарный особняк. Именно от его решения зависит, выживут ли двое остальных или они объединятся против общего врага.

После событий GTA 5 Франклин превратился в крупного торговца и предпринимателя. Достаточно сказать, что его личное агентство по услугам «Ф. Клинтон и партнер» работает только с представителями элиты. При этом он все еще дружит с Ламаром и все-таки женился на Танише. Будет логично, если разработчики смогут найти место для всей знаковой троицы.

5. Томми Версетти

По мнению фанатов, именно у Томми Версетти самые высокие шансы вернуться в GTA 6. Персонаж выделяется не только своей яркой гавайской рубашкой, но и жестким характером, лидерскими навыками, хладнокровием и расчетливостью. Благодаря всем этим качествам Томми смог подняться с низов криминальной иерархии до самого верха. В конце GTA Vice City Версетти расправляется со всеми врагами и становится новым преступным боссом.

Томми Версетти. Фото Rockstar

Главными аргументами в пользу версии о его возвращении служат многочисленные слухи и инсайды о том, что события новой игры развернутся в современном Вайс-Сити. К тому же в слитых материалах были замечены логотип метро и набережная, напоминающие Майами.

6. Клод

Клода из GTA 3 сложно назвать проработанным персонажем, однако он не был лишен особого обаяния, за которое его и полюбило фанатское сообщество. Молчаливый герой спокойно принимал заказы от разных группировок и без всяких сожалений выполнял их задания. Его отточенные навыки владения различными видами оружия и отличное водительское мастерство намекали не только на участие в нелегальных гонках, но и на армейское прошлое.

Клод. Фото Rockstar

Однако главной целью Клода была месть Каталине за предательство во время ограбления. В итоге он сбегает от полиции и медленно, но верно поднимается вверх по криминальной лестнице Либерти-Сити. Он развязывает войну между Картелем и Якудзой и наконец-то мстит своей бывшей спутнице.

Дальнейшая судьба неизвестна, и этот момент можно легко раскрыть в грядущем проекте. Ведь именно его похождения превратили GTA в великую серию, и будет странно, если разработчики не уделят ему внимание.

7. Карл Джонсон

На фоне прочих героев серии Си-Джей выделяется относительной миролюбивостью. Прежде чем расправиться с врагами, он обязательно попробует найти какой-нибудь другой выход из ситуации.

Карл Джонсон. Фото Rockstar

Оказавшись в родном городе, он заново собирает свою банду и ввязывается в борьбу за территории и влияние. На этом пути ему приходится столкнуться с предательством и вынужденной работой на продажных полицейских.

В финале San Andreas Карл решает все проблемы и просто наслаждается жизнью. Известно, что после всех событий он становится весьма успешным и богатым человеком. Многие полагают, что Джонсон вернулся в Либерти-Сити, чтобы расширить свой бизнес. Студия Rockstar просто обязана вернуть Си-Джея не только из-за ностальгии, но и для того, чтобы он научил Клода и Томми плавать.

8. Луис Фернандо Лопес

Луис Фернандо Лопес — это главный герой дополнения The Ballad of Gay Tony. Несмотря на внешнюю сдержанность и спокойствие, он все еще безрассуден и часто действует в порыве эмоций. Даже криминальная карьера началась в 17 лет с необдуманного нападения на учителя, пристававшего к его сестре.

Лопес. Фото Rockstar

Лопес известен как личный телохранитель и правая рука Тони Принса, который доверяет ему самые важные задания. По итогу его решения и действия очень серьезно повлияли на расклад сил в Либерти-Сити. В конце DLC Луис и Тони продолжили управлять империей клубов в городе, а возможно, и по всему США. Было бы интересно проследить за тем, как сложилась его дальнейшая карьера.

9. Тони Принс

Собственно, тот самый «Гей Тони», ведь Лопес слишком предан своему боссу, чтобы обделять того вниманием в новой части. Энтони Принц владеет сетью ночных клубов в Либерти-Сити, включая Maisonette 9 и Hercules. Это хитрый и изворотливый делец, который за много лет обзавелся значительными связями в преступном мире и выжил в этом непростом бизнесе.

Тонни Принс. Фото Rockstar

В дополнении рассказывается, как он попал в большие неприятности и пытался разными способами решить свои проблемы. Он не боится выступать против серьезных авторитетов, ведь во всех делах ему помогает верный помощник Луис Лопес. Все проходит как нельзя лучше, и Тони остается и дальше руководить своими заведениями. Через этого персонажа можно не только добавить новые миссии, но и раскрыть клубно-развлекательную сторону жизни людей города.