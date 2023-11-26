Ждущие трейлер GTA 6 вспомнили о Red Dead Redemption 2 — онлайн игры побил рекорд

Red Dead Redemption 2 обновила рекорд по онлайну в Steam. На пике в игру 2018 года выпуска запустили 72 628 игроков — больше, чем когда-либо.

Разумеется, главной причиной стала осенняя распродажа — Red Dead Redemption 2 получила скидку в 67%. Но такие скидки бывали и раньше, поэтому нетрудно предположить, что ждущие трейлера GTA 6 фанаты просто хотят поиграть в самую современную игру Rockstar из вышедших за все время.