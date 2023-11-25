Что GTA 6 стоит перенять у Red Dead Redemption 2

Rockstar в очередной раз должна совершить революцию. Потому что иного от них не ждешь.

Уже в начале декабря Rockstar представит первый трейлер своего нового проекта в серии Grand Theft Auto. Несмотря на то что разработчики не назвали точной даты презентации материалов, ходят слухи, что трейлер презентуют 7 декабря во время выставки The Game Awards 2023. Ну что же, будем надеяться, что церемония Джеффа Кили, кроме чествования лучших игр уходящего года, подарит нам по-настоящему яркую демонстрацию продолжения легендарной серии.

GTA, пожалуй, главная франшиза Rockstar, закрепившая ее в пантеоне лучших студий индустрии, но кроме «автоугонщика» рок-звезды являются создателями таких серий, как Manhunt, Midnight Club и Red Dead, последняя часть которой Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году и стала одной из лучших игр последних лет.

RDR 2, безусловно, стала суперхитом, была высоко оценена критиками, собрала ворох призов, а по словам некоторых, ее можно сравнить с произведением искусства. Такая игра, безусловно, должна была повлиять на индустрию, так что давайте пофантазируем, какие механики и особенности игры про Артура Моргана и его приключений на Диком Западе пришлись бы к месту в GTA 6.

Живая экосистема и наполненность мира

Одним из недостатков предыдущей части GTA была малонаселенность локаций и отсутствие работающей экосистемы. Некоторые из участков мира GTA 5 ярко контрастировали с центром Лос-Сантоса и выглядели безжизненно.

Фото Rockstar

И тут самое время взглянуть на Red Dead Redemption 2, где постоянно что-то происходит и игрок регулярно становится свидетелем различных событий: будь то медведь, ловящий рыбу в реке, или NPC, занимающийся своими делами. Даже сама система быстрого перемещения в RDR 2 будто специально сделана неудобно для того, чтобы игрок не прыгал из локации в локацию, а путешествовал и наблюдал за уникальным и ярким миром, наполненным жизнью.

Неожиданные побочные активности

Путешествуя по миру Дикого Запада, вы можете наткнуться на незнакомцев, которые запускают цепочки побочных квестов. Это все здорово работает на атмосферу и раскрытие мира игры.

Фото Rockstar

В этом плане GTA 5 была не столь насыщена, как игра 2018 года, и будет логично предположить, что в новом релизе разработчики из Rockstar продолжат развиваться в этом направлении, погружая игрока в созданную ими вселенную.

Улучшенный искусственный интеллект

Red Dead Redemption 2 сделал огромный скачок вперед в уровне искусственного интеллекта: NPC в игре выглядят более живыми, а их взаимодействие с игроком стало в разы реалистичнее и правдоподобнее.

В интернете найдется не одно видео со сравнением поведения неигровых персонажей в GTA 5 и Red Dead Redemption 2, и во всех последняя на голову превосходит легендарную игру 2013 года.

Фото Rockstar

Система розыска

В Red Dead Redemption 2 разработчики реализовали сложную и многоуровневую систему розыска, учитывающую множество факторов: от свидетелей совершенного преступления до действий Артура впоследствии. Даже побег с места происшествия не отменяет награды за вашу голову. Кроме того, герою, объявленному вне закона, будут недоступны некоторые задания и активности, а в случае совершения серьезных проступков Артур не сможет посещать магазины.

Погони и перестрелки

Пункт, вытекающий из предыдущего: погони и перестрелки с полицией на Диком Западе гораздо комплекснее, интереснее и, главное, опаснее, нежели в округе Лос-Сантоса. Там опасность и сложности представляют не полицейские для игрока, а наоборот — игрок для полицейских. Надеемся, несмотря на все различия в сериях и темпе гейм-плея, Rockstar использует наработки RDR 2 в новой игре и повысит накал в моменты взаимодействия с правоохранителями.

Фото Rockstar

Стрельба и меткий глаз

Фирменная система серии Red Dead, появившаяся еще в первой части серии Red Dead Revolver, позволяющая стрелять по врагам с большей точностью. Похожая механика была представлена в GTA 5 в качестве спецспособности Майкла. Но в случае героя из Лос-Сантоса все смотрелось скромнее, почти не меняя гейм-плей, а выступая лишь в качестве прикольной фишки.

В целом стрельба в RDR выглядит глубже и интереснее, начиная с того, что главный герой не является человеком из стали и прицел не остается неподвижным. Кроме того, во время сражений не менее важно мыслить тактически. Нужно занимать наиболее выгодные позиции и укрытия, позволяющие контролировать поле боя и следить за врагами, которые, напомним, значительно поумнели в RDR 2.

Система кастомизации оружия

Red Dead Redemption 2 предоставляет игроку широкий арсенал огнестрельного оружия, причем каждое было полезно как в обычных перестрелках, так и в дуэлях с охотой. При этом каждую пушку можно кастомизировать согласно своим предпочтениям. Происходит это у оружейников, где вы сможете почистить оружие, заменить части механизма, улучшив показатели, и даже заняться визуальной стороной «любимого друга», нанеся на него гравировку или украсив кожей.

Подобную систему можно прекрасно адаптировать и к эстетике GTA, тем самым углубив гейм-плей и улучшив впечатление от перестрелок.

Фото Rockstar

Раскрытие второстепенных персонажей

Несмотря на большое количество персонажей, появляющихся в сюжете Grand Theft Auto, все они традиционно написаны крупными мазками и представляют карикатурные образы. В то время как серьезный тон Red Dead Redemption позволил разработчикам сделать героев более глубокими и реалистичными, раскрыв характеры многих из них в ходе повествования.

Конечно, тон повествования серий в корне отличается друг от друга, и вы можете поспорить, что серьезность не к лицу наполненной сатирой и безбашенностью GTA. Но давайте будем честны: даже карикатурные персонажи могут быть разносторонними, а не быть просто источником комичных ситуаций.

Глубина сюжета

По правде говоря, несмотря на всю ироничность и злободневность, сюжет серии Grand Theft Auto не отличался сложностью, хотя стоит признать, что сценаристы из Rockstar не знали абсолютно провальных историй.

Но RDR 2, в котором основная сюжетная линия занимает более двух тысяч страниц, стал новым эталоном для игр Rockstar. Впрочем, мало кто кроме «рок-звезд» может справиться с таким объемом материала, не потеряв в качестве.

Фото Rockstar

Прямая связь с другими частями серии

Не самый очевидный и логичный, но все-таки желанный пункт, который к тому же может стать приятным сюрпризом для давних фанатов серии. Red Dead Redemption 2 — это первая игра от Rockstar, связанная с другой игрой — первой частью RDR.

История Артура Моргана и банды Датча ван дер Линде — это приквел предыдущей игры серии. Да, проект не требует от себя знания событий оригинала, но все же во время сюжета игрок встречает персонажей, знакомых по игре 2010 года, и узнает, как они дошли до нынешней жизни.

Тем временем игры серии GTA, несмотря на пасхалки и перетекающих второстепенных героев, всегда являлись отдельными произведениями и не имели прямой сюжетной связи друг с другом.

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На данный момент Red Dead Redemption 2 — самая большая и проработанная игра Rockstar. За все время разработки над ней трудилось около пяти тысяч человек. Без сомнения, новая часть Grand Theft Auto превзойдет историю Артура Моргана и, надеемся, станет вехой не только для Rockstar, но и для всей индустрии в целом.