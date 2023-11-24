В Steam выйдет кровавый зомби-слэшер — главным героем будет девушка с катаной

Студия Zefram показала геймплей Super1337 — кровавого зомби-слэшера, разработанного на движке Unreal Engine.

Игроку придется вырезать полчища зомби при помощи катаны или огнестрельного оружия, используя комбо и замедление времени.

Super1337. Фото Zefram Inc.

В игре будет таблица рекордов, которая станет учитывать то, сколько волн пройдут игроки. Результатом можно будет поделиться с мировым сообществом.

У игры нет даты выхода, но уже сейчас ее можно добавить в желаемое.