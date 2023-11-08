В Steam разрешат прятать свои игры от друзей — сейчас функцию тестируют

Valve хочет разрешить пользователям Steam прятать игры из общего доступа, рассказал создатель SteamDB.

В оверлее Steam во время игры появится дополнительное меню, которое позволяет добавить проекту особую «приватную» метку.

Пока неизвестна точная дата выхода функции, однако ее скорее всего добавят вместе с дополнительными функциями родительского контроля Steam. В частности, в Steam появятся семейные группы — в них можно будет устанавливать ежедневные ограничения по времени в играх, а также подтверждать или опровергать запрос на покупки от младших членов группы.