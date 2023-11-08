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Шумиха о скором анонсе GTA 6 не утихает — на его фоне у Take-Two поднялись акции

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

На фоне постоянных разговоров о трейлере GTA 6 у Take-Two подскочили акции.

Не исключено, что после официального заявления от Rockstar ценные бумаги станут еще дороже.

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Слухи о скором анонсе трейлера начались утром 8 ноября. Ими поделился известный в видеоигровом сообществе инсайдер Джейсон Шрайер.

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Трейлер GTA 6 покажут в начале декабря. Возможно, это сделают на церемонии «The Game Awards», которая пройдет 7 декабря.

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