В игре F1 2019 появится "Формула-2"

Игровой директор Codemasters Ли Мазер рассказал о нововведениях в игре F1 2019. Это будет десятое издание от Codemasters, посвященное "Формуле-1", поэтому разработчики подготовили много новшеств.

– Самое большое изменение – появление "Формулы-2", – цитирует F1Today Мазера. – Это будут сезоны 2018 и 2019 годов. Мы хотели добавить ее не только ради дополнительных машин и контента, но и чтобы расширить карьерные возможности пилота. В реальной жизни гонщики не просто появляются в "Формуле-1". За ними стоит большая история. "Формула-2" позволит это воссоздать. У игроков появляется значительно больше карьерных возможностей, больше свободы.

Также разработчик рассказал об усовершенствовании онлайн-режима. Игроки получат возможность регулярно состязаться с соперниками своего уровня в режиме мультиплеера.