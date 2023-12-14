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Трейлер GTA 6 воссоздали в GTA 5 — у ролика почти миллион просмотров за неделю

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 6.
Фото Rockstar Games

Ютубер с канала GTA Belgium воссоздал трейлер GTA 6 в пятой части культовой игры.

Графика, конечно, намного отстает от визуала в трейлере шестой части, но получилось вполне аутентично и в духе новой части. В игре даже показали Флоридского Джокера, не дающего покоя студии Rockstar.

GTA 6. Джокер из Флориды потребовал от Rockstar уже 3 миллиона долларов

Геймерам понравился трейлер — за неделю ролик набрал почти один миллион просмотров и больше 40 тысяч лайков.

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series.

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