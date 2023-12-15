В Dota 2 началось Холодрыжество и вышел новый патч
В Dota 2 началось Холодрыжество — тематическое событие, приуроченное к католическому Рождеству и новогодним праздникам. Чтобы получать подарки нужно побеждать в матчах и заполнять специальную шкалу «духа Холодрыжества» — так можно выбить уникальные сундуки и другие предметы.
Фото Valve
Кроме того, для игры вышел новый патч — 7.35. В нем заметно изменили баланс героев и переработали способности Рошана. С полным списком изменений можно ознакомиться тут.
Нельзя сказать, что время для этого было выбрано идеально — прямо сейчас проходит турнир ESL One Kuala Lumpur 2023, участники которого внезапно оказались в новых условиях.
Источник: dota2.com
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