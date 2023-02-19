Тренер ENCE рассказал, почему команду покинул valde

Тренер команды ENCE Ээту sAw Саха поделился мнением об изменении в составе, а также назвал причины ухода valde из ENCE по CS:GO.

«Наши результаты оказались не такими, как мы ожидали и к чему стремились, и это главная причина ухода valde. Команда не справлялась, и нам просто нужно было что-то сделать, чтобы попытаться вернуться на правильный путь. Я бы сказал, что одной из важных вещей была разница в стиле игры между нашей командой и valde и, следовательно, столкновение ролей на некоторых картах. Я думаю, что valve действительно хороший игрок с хорошей механикой и общением, но он нам не подошел», — цитирует Саха Cybersport.Metaratings.ru.

14 февраля ENCE сообщила об изменениях в составе по CS:GO. Вальдемера valde Бьорн Вангса перевели в запас из-за плохих результатов.