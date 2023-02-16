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Сегодня, 14:00

Иранские киберспортсмены приедут в Россию на «Игры будущего» — 2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров подтвердил, что иранские киберспортсмены приедут в Казань.

«Мы ждем, что иранцы приедут на «Игры будущего». Приглашаем их в Казань», — приводит слова Столярова Metaratings.ru.

В 2021 году Россия запустила международное движение «Игры будущего». Это соревнования, в котором объединены виды спорта с использованием прогрессивных технологий. В нем также будут представлены киберспортивные дисциплины, такие как DotA 2, CS:GO, Fortnite и другие.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/iranskie-kibersportsmeny-priedut-v-rossiyu-na-igry-budushego-2024-228338/
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