The Day Before от якутских разработчиков свалилась на дно — в игру почти перестали играть

The Day Before вопреки ожиданиям получилась ужасной игрой.

Несмотря на то, что трейлер игры от русских разработчиков подавал надежды на качественный продукт (рекламу игры даже заказали на Таймс-Сквере в Нью-Йорке) — все получилось далеко не так хорошо.

Онлайн у игры стабильно падает, а пользовательский рейтинг тонет в негативных оценках и недовольстве геймеров. Еще одной интересной деталью является то, что практически вся игра сделана из ассетов — заранее готовых наборах текстур и моделей, которые может приобрести любой желающий.

Релиз игры состоялся 7 декабря — за три дня релиза The Day Before умудрилась потерять практически всю базу игроков.