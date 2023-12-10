Животные подают иск на GTA 6? В Сети шутят над Джокером из Флориды

Обращение Джокера из Флориды вызвало волну насмешек над известной фрик-звездой штата.

Геймеры со всего мира начали создавать посты, в которых от лица различных животных, показанных в трейлере, требовали от студии компенсации за моральный ущерб и использование своей внешности без разрешения.

Петиция от озлобленной чихуахуа. Фото Twitter

На видео «Флоридского Джокера» даже ответил Роджер Кларк — актер, подаривший голос Артуру Моргану в Red Dead Redemption 2:

«На твоем месте я бы попытался каким-то образом воспользоваться известностью, которую они тебе подарили, а не пытался их засудить. Люди пытаются сделать это десятилетиями и никто до сих пор так и не смог их победить», — заявил Кларк.