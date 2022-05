Team Spirit и Outsuders победили во втором раунде на стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022

Российские команды Team Spirit и Outsiders победили в матчах второго раунда на стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022 и прошли в корзину (1:1).

Матчи были проведены в формате best of 1 (длинной в одну карту).

Heroic vs Team Spirit (0-1)

В качестве игровой карты был выбран Nuke. Счет встречи 16:12 в пользу Team Spirit.

Outsiders vs Vitality (1-0)

В качестве игровой карты был выбран Mirage. Счет встречи 16:8 в пользу Outsiders.

После стартуют матчи best of 1 Copenhagen Flames vs ENCE и FaZe vs Bad News Eagles.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3:0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

Гэсэр Галсанов