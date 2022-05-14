Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 18:34

Navi и BIG победили в своих первых матчах на стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022

Читать «СЭ» в
PGL Major Antwerp 2022.
Фото HLTV

Natus Vincere и Berlin International Gaming победили в своих первых матчах в стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022 и прошли в корзину 1:0. Матчи были проведены в формате best of 1 (длинной в 1 карту).

NAVI vs G2 (1-0)

В качестве игровой карты был выбран Mirage. Счет встречи 19:17 в пользу NAVI

BIG vs Imperial (1:0)

В качестве игровой карты был выбран Nuke. Счет встречи 16:11 в пользу BIG.

После этой пары началась жеребьевка на второй раунд матчей best of 1, которые состоятся позже.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3:0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

Гэсэр Галсанов

0
Читайте также
Появилась новая допинговая империя зла. Что это за страна?
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ENCE и Team Spirit победили в первых матчах на PGL Major Antwerp
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости