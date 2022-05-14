Navi и BIG победили в своих первых матчах на стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022

Natus Vincere и Berlin International Gaming победили в своих первых матчах в стадии Легенд на PGL Major Antwerp 2022 и прошли в корзину 1:0. Матчи были проведены в формате best of 1 (длинной в 1 карту).

NAVI vs G2 (1-0)

В качестве игровой карты был выбран Mirage. Счет встречи 19:17 в пользу NAVI

BIG vs Imperial (1:0)

В качестве игровой карты был выбран Nuke. Счет встречи 16:11 в пользу BIG.

После этой пары началась жеребьевка на второй раунд матчей best of 1, которые состоятся позже.

Команды, которые закончат стадию Легенд с результатом 3:0 по встречам, сразу пройдут в плей-офф стадию мейджора.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.

Гэсэр Галсанов