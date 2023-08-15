Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 18:45

Спидраннеры нашли самую «доступную» женщину Baldur's Gate 3 — ей стала Лаэзель

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Baldurs Gate 3.
Фото Baldurs Gate 3

Спидраннеры продолжают различные соревнования на скорость в Baldur's Gate 3. На этот раз геймеры пытаются опередить друг друга в получении постельной сцены — одному из спидраннеров удалось «завалить» гитьянку Лаэзель всего спустя 8 минут от начала игры.

Видео быстрого прохождения появилось на канале Mae — в нем игрок подробно показывает, как ему удалось достичь такого быстрого результата.

Baldur's Gate 3 не перестает притягивать к себе внимание игрового сообщества. RPG не только уже неделю подряд занимает первое место в списке продаж Steam, но и продолжает удерживать внимание геймеров — почти ежедневно одновременный онлайн в игре с легкостью достигает отметки в 500 тысяч геймеров.

Baldurs Gate 3. Названы самые продаваемые игры в Steam с 8 по 15 августа: Baldur's Gate 3 вне конкуренции

Источник: YouTube
1
0
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Геймеры снова в гневе от Blizzard — на этот раз из-за Diablo 4
Новости
RSS RSS
Все новости