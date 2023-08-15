Спидраннеры нашли самую «доступную» женщину Baldur's Gate 3 — ей стала Лаэзель

Спидраннеры продолжают различные соревнования на скорость в Baldur's Gate 3. На этот раз геймеры пытаются опередить друг друга в получении постельной сцены — одному из спидраннеров удалось «завалить» гитьянку Лаэзель всего спустя 8 минут от начала игры.

Видео быстрого прохождения появилось на канале Mae — в нем игрок подробно показывает, как ему удалось достичь такого быстрого результата.

Baldur's Gate 3 не перестает притягивать к себе внимание игрового сообщества. RPG не только уже неделю подряд занимает первое место в списке продаж Steam, но и продолжает удерживать внимание геймеров — почти ежедневно одновременный онлайн в игре с легкостью достигает отметки в 500 тысяч геймеров.