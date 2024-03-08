Техно
Новости
Главная
Техно

8 марта, 21:35

Sony может совсем отказаться от эксклюзивности игр на PlayStation

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ghost of Tsushima.
Фото Sucker Punch Productions

Инсайдер Silknigth заявил, что Sony планирует совсем отказаться от эксклюзивности игр для консолей PlayStation.

Helldivers 2.
Фото Arrowhead Game Studios

В скором времени корпорация, возможно, начнет выпускать какие-то одиночные игры одновременно для консолей и ПК.

Возможно, что на такие мысли компанию натолкнул недавний успех Helldivers 2, которая вышла на ПК одновременно с релизом на PlayStation 5.

Ghost of&nbsp;Tsushima. Анонс Ghost of Tsushima на ПК разгневал фанатов Sony

Недавно стало известно, что Ghost of Tsushima станет следующей игрой, которая появится в Steam и Epic Games Store. Релиз игры запланирован на 16 мая.

0
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Металлург» последним на «Востоке» вышел во второй раунд
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Apple готовит первый MacBook с гибким экраном

Известно, какие игры появятся на весенней распродаже 2024 года в Steam
Новости
RSS RSS
Все новости