Sony может совсем отказаться от эксклюзивности игр на PlayStation

Инсайдер Silknigth заявил, что Sony планирует совсем отказаться от эксклюзивности игр для консолей PlayStation.

Helldivers 2. Фото Arrowhead Game Studios

В скором времени корпорация, возможно, начнет выпускать какие-то одиночные игры одновременно для консолей и ПК.

Возможно, что на такие мысли компанию натолкнул недавний успех Helldivers 2, которая вышла на ПК одновременно с релизом на PlayStation 5.

Недавно стало известно, что Ghost of Tsushima станет следующей игрой, которая появится в Steam и Epic Games Store. Релиз игры запланирован на 16 мая.