Рыхторов — о заменах в Cloud9: «Просто следите за новостями, время все расставит»

Игрок состава Cloud9 по CS:GO Сергей Ax1Le Рыхторов ответил на вопрос о возможных изменениях в ростере.

«Просто следите за новостями, время все расставит», — приводит Metaratings.ru слова Рыхторова.

Также он рассказал, почему практически не играет на платформе FACEIT.

«Я почти все время больше интересовался игрой в команде, где люди знают друг друга, есть наработанная командная игра. На FACEIT это все равно больше соло игра, чем командная. Апнув 10 lvl и поняв, что у меня хорошо получается, я пошел играть LAN-турниры. Постепенно мне просто становилось не особо интересно играть FACEIT», — добавил киберспортсмен.

За Cloud9 Рыхторов выступает с 2022 года. Всего в составе команды он провел 82 матча.