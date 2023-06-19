NS рассказал, что проведет «Старперхаб» на Бали

Аналитик и контент-мейкер Ярослав NS Кузнецов раскрыл место проведения «Старперхаба», который связан с The Bali Major-2023.

«Смысл анонса не скрытый, а вполне открытый. Да, мы будем делать ивент на Бали, в том же отеле, где будет проходить и сам мейджор. Какие-то новые активности планируются, больше пока сказать не могу. Но надо понимать, что раз мы находимся непосредственно на месте проведения, то трансляцию можно наполнить некоторыми моментами, связанными с этим местом, будет стараться работать в этом направлении», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

Также он рассказал о составе участников «Старперхаба».

«Так как мы едем на Бали, тащить туда кучу людей весьма накладно по бюджету. Будет Егор(JotM) и все. Будем стараться выцеплять игроков для совместного создания контента/комментирования», — добавил аналитик.

The Bali Major-2023 будет проходить с 29 июня по 9 июля. Призовой фонд турнира составит 500 тысяч долларов, а также 3,5 тысяч DPC-очков, необходимых для выхода на The International 12.