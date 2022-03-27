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Сегодня, 15:40

PuckСhamp полным составом добрались до Сербии

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Логотип команды PuckСhamp.

Команда PuckChamp по Dota 2 в полном составе добралась до города Белград в Сербии. Об этом в своем твиттер аккаунте сообщила менеджер команды Жанна Батьковна.

До этого вместе с менеджером коллектива в Белграде был только саппорт PuckChamp Геннадий «Astral» Мотуз.

На данный момент PuckChamp уже вторая команда из России совершившая релокацию в Сербию, до этого Team Spirit также в полном составе переехали в Белград. По словам менеджмента Team Spirit, релокация позволяет проводить тренировки с европейскими командами на более низком пинге и упростить процесс получения виз. Все слухи о смене игроками Team Spirit гражданства были опровергнуты самой организацией.

Источник: https://twitter.com/radiactivebaby
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