PuckСhamp полным составом добрались до Сербии

Команда PuckChamp по Dota 2 в полном составе добралась до города Белград в Сербии. Об этом в своем твиттер аккаунте сообщила менеджер команды Жанна Батьковна.

До этого вместе с менеджером коллектива в Белграде был только саппорт PuckChamp Геннадий «Astral» Мотуз.

На данный момент PuckChamp уже вторая команда из России совершившая релокацию в Сербию, до этого Team Spirit также в полном составе переехали в Белград. По словам менеджмента Team Spirit, релокация позволяет проводить тренировки с европейскими командами на более низком пинге и упростить процесс получения виз. Все слухи о смене игроками Team Spirit гражданства были опровергнуты самой организацией.