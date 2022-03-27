PSG.LGD победили Magma и продолжили свою беспроигрышную серию

Китайский коллектив PSG.LGD уверенно победил Magma со счетом 2-0 в первом дивизионе DPC лиги Китая.

Для PSG.LGD это победа становится третьей в рамках сезона. Команда Чжана «xiao8» Нина уже имеет на своем счету 550 очков DPC и делят первое место вместе с Team Spirit.

Встречи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для Китая проходят с 15 марта по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 280 000 долларов США, а также четыре слота на мейджоре.