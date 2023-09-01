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Сегодня, 10:23

Появились первые оценки Starfield — критики довольны игрой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda

В Сети появились первые оценки Starfield от больших критиков — все оказались очень довольны игрой.

Starfield.
Фото Bethesda

На OpenCritic средний рейтинг игры — 87 баллов из 100 на основе 76 рецензий. 93% журналистов порекомендовали игру к прохождению.

Starfield.
Фото Bethesda

Автор издания GamesRadar отметил, что Starfield настолько масштабная, из-за чего иногда кажется, что проект слишком большой и в нем легко затеряться.

Starfield.
Фото Bethesda

К боевой системе отнеслись не так однозначно. Некоторые назвали боевую систему на земле довольно скучной, в то время как космические баталии вызывали у критиков восторг.

Starfield.
Фото Bethesda

Относительно сюжета автор издания TechRadar написал, что повествование было не всегда удачным, а в целом игра ему показалась «бездушной». С другой же стороны, в издании GamesRadar назвали сюжет и напарников главного героя отличными.

Starfield.
Фото Bethesda

Издание IGN поставило игре 7 баллов из 10. Там рассказали, что одним из главных недостатков Starfield для него стало не самое удачное начало, которое пришлось перетерпеть. По словам IGN, игра становится хорошей лишь спустя десять часов. Автор издания Game Informer тоже пришел к таким выводам.

Также все западные журналисты неоднократно заявляли о том, что Starfield — самая незабагованная игра от Bethesda.

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Релиз игры запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox.

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