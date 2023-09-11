Подорожает ли iPhone 15? Эксперты рассказали о цене нового смартфона

Начнем с главного — эксперты сходятся во мнении, что iPhone 15 Pro будет стоить те же 999 долларов, что и предыдущая модель. А вот iPhone 15 Pro Max станет дороже сразу на 100 долларов — его ценник составит 1199 долларов.

Что касается «начинки», то в ней неожиданного будет мало — 8 гигабайтов оперативки для Pro и Max, 6 для стандартной версии. Объем встроенной памяти будет разниться от 128 гигабайтов до целого терабайт.

Официальные характеристики iPhone 15 мы узнаем уже завтра.