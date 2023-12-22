Опять обновляться? Видеокарты «пятитысячной» серии от NVIDIA выйдут раньше, чем все ждали

NVIDIA может выпустить новое поколение видеокарт гораздо раньше, чем все ожидали — в четвертом квартале 2024 года. Связано это с разочаровывающими продажами 4000 серии GeForce RTX. Окончательное решение будет принято после оценки продаж в новогодние праздники.

Предполагается, что 5000 серия окажется значительно более производительной, чем ее предшественница и, тем самым, оправдает повысившиеся цены, что не смогли сделать видеокарты вроде RTX 4060.