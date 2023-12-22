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Сегодня, 14:51

Опять обновляться? Видеокарты «пятитысячной» серии от NVIDIA выйдут раньше, чем все ждали

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото NVIDIA.

NVIDIA может выпустить новое поколение видеокарт гораздо раньше, чем все ожидали — в четвертом квартале 2024 года. Связано это с разочаровывающими продажами 4000 серии GeForce RTX. Окончательное решение будет принято после оценки продаж в новогодние праздники.

Джеки Чан в&nbsp;фильме &laquo;Авангард. Космические волки&raquo;. Глава NVDIA захотел, чтобы его сыграл Джеки Чан

Предполагается, что 5000 серия окажется значительно более производительной, чем ее предшественница и, тем самым, оправдает повысившиеся цены, что не смогли сделать видеокарты вроде RTX 4060.

Источник: Dexerto
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