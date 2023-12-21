Зимбабве обогнало Россию в скорости мобильного интернета

Россия выпала из топ-100 рейтинга стран с самым быстрым мобильным интернетом. К счастью, дело не в том, что у нас скорость стала хуже — просто в других странах она стала лучше.

Первые три строчки рейтинга занимают богатые арабские государства: ОАЭ, Катар и Кувейт. Сразу за ними следуют Китай и Норвегия.

Россия же располагается на 102 месте, обидно уступая не только соседям по СНГ вроде Армении и Узбекистана, но даже Зимбабве — эта африканская страна значительно улучшила качество мобильной связи за последний год.