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Сегодня, 18:46

Операторам мобильной связи запретят увеличивать тарифы выше инфляции

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Marvels Spider-Man.
Фото Insomniac

Операторам сотовой связи запретили увеличивать тарифы выше уровня инфляции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Контролировать ситуацию поручено федеральной монопольной службе.

«Никто не даст операторам наживаться на наших людях», — заявил Чернышенко.

Операторы смогут увеличивать стоимость тарифов выше уровня инфляции только при условии, если будут инвестировать существенную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новых технологий.

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