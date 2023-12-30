Операторам мобильной связи запретят увеличивать тарифы выше инфляции
Операторам сотовой связи запретили увеличивать тарифы выше уровня инфляции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Контролировать ситуацию поручено федеральной монопольной службе.
«Никто не даст операторам наживаться на наших людях», — заявил Чернышенко.
Операторы смогут увеличивать стоимость тарифов выше уровня инфляции только при условии, если будут инвестировать существенную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новых технологий.
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