Операторам мобильной связи запретят увеличивать тарифы выше инфляции

Операторам сотовой связи запретили увеличивать тарифы выше уровня инфляции, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Контролировать ситуацию поручено федеральной монопольной службе.

«Никто не даст операторам наживаться на наших людях», — заявил Чернышенко.

Операторы смогут увеличивать стоимость тарифов выше уровня инфляции только при условии, если будут инвестировать существенную часть дополнительной прибыли в развитие сетей и новых технологий.