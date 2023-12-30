Epic Games Store подарит игрокам кооперативную игру с хорошими отзывами
Ремейк Saints Row станет новой бесплатной игрой на раздаче Epic Games Store.
Действие Saints Row происходит в вымышленном городе Санто-Илесо, наводненным влиятельными преступными группировками. Бандиты постоянно ведут борьбу за территорию и власть и именно игроку предоставят роль стать лучшим среди головорезов Санто-Илесо.
Saints Row.
Фото Deep Silver
Раздача игры начнется 30 декабря. В Saints Row можно поиграть с друзьями.
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