Epic Games Store подарит игрокам кооперативную игру с хорошими отзывами

Ремейк Saints Row станет новой бесплатной игрой на раздаче Epic Games Store.

Действие Saints Row происходит в вымышленном городе Санто-Илесо, наводненным влиятельными преступными группировками. Бандиты постоянно ведут борьбу за территорию и власть и именно игроку предоставят роль стать лучшим среди головорезов Санто-Илесо.

Saints Row. Фото Deep Silver

Раздача игры начнется 30 декабря. В Saints Row можно поиграть с друзьями.