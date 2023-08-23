Нейросеть оживила героев «Сан-Андреас» — Тенпенни не отличить от Самюэля Л. Джексона

Пользователь Tik-Tok оживил персонажей GTA San Andreas с помощью нейросети — главного антагониста офицера Тенпенни не отличить от Самюэля Л. Джексона.

Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети. Фото Нейросеть.

С каждым днем искусственный интеллект показывает все лучшие и лучшие результаты — «очеловеченные» персонажи из видеоигр стали похожи на настоящих людей.

Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети. Фото Нейросеть.

Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети. Фото Нейросеть.

Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети. Фото Нейросеть.

Больше всего внимания геймеров к себе привлек Ву Зи Му — он очень похож на Нео из «Матрицы».

Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети. Фото Нейросеть.

Самый известный рэпер Лос-Сантоса Мэд Догг очень похож на 50 Cent'a и это довольно комично, ведь озвучивал персонажа Сан Андреас другой известный исполнитель Ice T.

Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети. Фото Нейросеть.

Некоторые пользователи говорят, что главный герой игры стал очень похож на Уилла Смита — схожесть, впрочем, получилась слишком отдаленной.