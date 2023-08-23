Нейросеть оживила героев «Сан-Андреас» — Тенпенни не отличить от Самюэля Л. Джексона
Пользователь Tik-Tok оживил персонажей GTA San Andreas с помощью нейросети — главного антагониста офицера Тенпенни не отличить от Самюэля Л. Джексона.
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
С каждым днем искусственный интеллект показывает все лучшие и лучшие результаты — «очеловеченные» персонажи из видеоигр стали похожи на настоящих людей.
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
Больше всего внимания геймеров к себе привлек Ву Зи Му — он очень похож на Нео из «Матрицы».
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
Самый известный рэпер Лос-Сантоса Мэд Догг очень похож на 50 Cent'a и это довольно комично, ведь озвучивал персонажа Сан Андреас другой известный исполнитель Ice T.
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
Некоторые пользователи говорят, что главный герой игры стал очень похож на Уилла Смита — схожесть, впрочем, получилась слишком отдаленной.
Персонажи GTA: San Andreas глазами нейросети.
Фото Нейросеть.
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