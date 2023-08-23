В S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно поиграть — правда, для этого нужно находиться в Германии

Информация о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на выставке Gamescom 2023 появилась в начале августа. Вчера стало известно, что геймеры уже могут поиграть в самый ожидаемый шутер — для этого, правда придется съездить в Кельн.

Стенд игры находится на выставке от студии Microsoft — там любой желающий, отстояв очередь, может попробовать демо-версию S.T.A.L.K.E.R. 2. Довольные участники выставки уже начали делиться фотографиями:

Фото с выставки Gamescom. Фото Twitter

Также стало известно, что новая информация о игре может появиться в сети уже 24 августа. Онлайн-трансляция Microsoft запланирована на 17:00 по МСК.



S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти до конца 2023 года. Точная дата выхода неизвестна.