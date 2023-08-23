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Сегодня, 14:07

В S.T.A.L.K.E.R. 2 уже можно поиграть — правда, для этого нужно находиться в Германии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

Информация о том, что S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на выставке Gamescom 2023 появилась в начале августа. Вчера стало известно, что геймеры уже могут поиграть в самый ожидаемый шутер — для этого, правда придется съездить в Кельн.

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Стенд игры находится на выставке от студии Microsoft — там любой желающий, отстояв очередь, может попробовать демо-версию S.T.A.L.K.E.R. 2. Довольные участники выставки уже начали делиться фотографиями:

Фото с выставки Gamescom.
Фото Twitter

Также стало известно, что новая информация о игре может появиться в сети уже 24 августа. Онлайн-трансляция Microsoft запланирована на 17:00 по МСК.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должен выйти до конца 2023 года. Точная дата выхода неизвестна.

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