Названы лучшие видеокарты 2023 года — GeForce RTX 4090 вне конкуренции

NVIDIA GeForce RTX 4090 ожидаемо стала самой лучшей видеокартой 2023 года по версии авторитетного техно-издания Tom's Hardware.

На втором месте расположилась RTX4080, а закрыла лидирующую тройку видеокарта от AMD — Radeon RX 7900 XTX.

В России цены на RTX 4090 начинаются от 210 тысяч рублей, RTX 4080 от 136 999 тысяч рублей, а RX 7900 XTX — от 102 тысяч рублей.

На последнем месте в топе оказалась Intel Arc A380 — она показала худший результат по производительности.