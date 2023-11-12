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Сегодня, 17:55

Названы лучшие видеокарты 2023 года — GeForce RTX 4090 вне конкуренции

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GeForce RTX 4090.
Фото NVIDIA

NVIDIA GeForce RTX 4090 ожидаемо стала самой лучшей видеокартой 2023 года по версии авторитетного техно-издания Tom's Hardware.

На втором месте расположилась RTX4080, а закрыла лидирующую тройку видеокарта от AMD — Radeon RX 7900 XTX.

Те&nbsp;самые видеокарты. Видеокарты под названием GeForce RTX 5090 уже продаются в Китае

В России цены на RTX 4090 начинаются от 210 тысяч рублей, RTX 4080 от 136 999 тысяч рублей, а RX 7900 XTX — от 102 тысяч рублей.

На последнем месте в топе оказалась Intel Arc A380 — она показала худший результат по производительности.

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