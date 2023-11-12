У NAVI новый состав по Dota 2 — он состоит из трех украинцев и двух казахов

«Рожденные побеждать» обновили свой состав по DOTA 2. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Dota 2. Фото Valve

К команде присоединились Дмитрий Nefrit Тарасич и Тамир Daze Токпанов. Тарасич и Токпанов заменили в коллективе Абдималика Malik Сайлау (он ушел в PSG Quest) и Данияла Danial Алибаева. Остались в команде Максим Shigetsu Попадинец, Максим mellojul Пнёв и Арман Malady Оразбаев.

Прошлый состав клуба поучаствовал в отборочных на The International 2023, но вылетел в решающем матче нижней сетки.