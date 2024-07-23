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Сегодня, 21:45

МОК проголосовал за создание киберспортивной Олимпиады

Алина Савинова
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Члены сессии МОК на заседании в Париже единогласно проголосовали за создание Олимпийских киберспортивных игр, сообщает РИА Новости.

Первые соревнования состоятся в 2025 году в Саудовской Аравии и будут проводиться регулярно. Работа по выбору места проведения киберспортивной Олимпиады, конкретных сроков, в которые она будет проходить, дисциплин и других деталей начнется после сессии МОК.

В июне 2023 года прошла киберспортивная неделя. В сентябре того же года МОК создал специальную комиссию по киберспорту.

В России с 21 февраля по 3 марта состоялись Игры будущего — первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, которая объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, трансляции соревнований посмотрели более 2,2 миллиарда раз.

Источник: РИА Новости
МОК
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