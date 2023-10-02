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Игра, вдохновленная Безумным Максом, вышла на Android — ее можно скачать бесплатно

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Mad Survivor: Arid Warfire.
Фото FunzMobile

На Android вышла Mad Survivor: Arid Warfire — градостроительная игра в сеттинге пустошей, вдохновленных «Безумным Максом».

Игрокам предстоит взять на себя роль небольшой группы выживших, которой придется возвести лагерь и выживать посреди пустыни. Для защиты убежища геймеры могут нанимать других персонажей, а также прокачивать своих собственных героев.

Mad Survivor: Arid Warfire.
Фото FunzMobile

В игре присутствуют микро-транзакции, но они нужны только для ускорения игрового опыта. В остальном игра бесплатна.

Mad Survivor: Arid Warfire.
Фото FunzMobile

Проект доступен не во всех регионах, но игру можно скачать в формате APK-файла.

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