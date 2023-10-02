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Ведьмак получит свой мультсериал — в нем появится каноничный Геральт

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Witcher 3.
Фото CD Projekt Red

Netflix готовит мультсериал по вселенной книг о приключениях Ведьмака.

The Witcher Witch's Lament.
Фото Dark Horse

Проект носит подзаголовок «Серена бездны» — в нем зрителям покажут сюжет одного из рассказов сборника «Меч Предназначения». В нем Геральт выступит переводчиком для короля Агловаля, влюбившегося в сирену. Параллельно с этим ведьмаку придется расследовать таинственное убийство рыбаков.

Witcher.
Фото Dark Horse

«Серена бездны» не первый мультсериал во вселенной Ведьмака от Netflix. Первым стал «Ведьмак: Кошмар волка». Он рассказывал о путешествиях ведьмака Весемира — учителя Геральта.

Проект был негативно принят как зрителями, так и критиками. Сериал заслуженно ругали за отсутствие связи с оригинальной историей, вкраплением современной социальной повестки и несоответствием персонажей своим книжным прототипам.

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