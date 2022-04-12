FaZe Clan признана сильнейшей командой мира по CS:GO

После победы FaZe Clan на ESL Pro League Season 15 и IEM Katowice 2022 рейтинг сильнейших команд мира по CS:GO на сайте HLTV.org претерпел серьезные изменения. NAVI опустились на вторую строчку рейтинга, а первое место теперь занимает коллектив FaZe Clan.

Также Gambit опустились со второго места на третье, а Virtus.Pro — с шестого на девятое. Коллектив Vitality и вовсе покинул топ-10.

NAVI занимали первое место в рейтинге HLTV.org на протяжении 266 дней что является вторым по длительности результатом в истории.

Гэсэр Галсанов