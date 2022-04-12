«Возможно, эра нашего региона закончилась». Черников — о проведении турниров по киберспорту в СНГ

Игрок «K23» по CS:GO Богдан xsepower Черников высказался о проведении турниров в СНГ.

«Уверен, что в 2022 году еще какие-нибудь турниры точно заберут команды из СНГ. Но глобально — да, возможно, эра нашего региона закончилась. В принципе непонятно, что будет в будущем. И сами мы не в курсе вообще и тэг на всякий случай пока не придумали», — цитирует Черникова Cybersport.Metaratings.

Команда «К23» по CS:GO проиграла отборочные встречи на RMR-турнир для Европы. RMR-турниры перед PGL Major Antwerp 2022 проходят с 11 по 24 апреля в трёх регионах. Команды разыгрывают призовой фонд и путевки на майский мейджор, который состоится в Бельгии с 9 по 22 мая.