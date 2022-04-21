Entropiq проиграли Bad news Eagles на PGL Major Antwerp 2022 European RMR B

Первый матч российского ростера польской организации Entropiq завершился поражением от Bad News Eagles. Встреча прошла в рамках второго RMR-турнира PGL Major Antwerp 2022 для Европы.

Игра прошла в формате best of 1 (матч длинной в 1 карту) на карте Dust 2. Противостояние завершилось в первой серии овертаймов со счетом 19-17 в пользу Bad news Eagles.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B проводится с 21 по 24 апреля, команды разыгрывают 85 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.