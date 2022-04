Ninjas in Pyjamas победили Endpoint на PGL Major Antwerp 2022 European RMR B

Первый матч для ростера по CS:GO шведской организации Ninjas in Pyjamas против интернационального состава Endpoint закончился победой шведов. Матч прошел в формате best of 1 (матч длинной в 1 карту) на карте Ancient. Счет встречи 16-8.

В составе Ninjas in Pyjamas в этом матче впервые после трансфера выступил Людвиг «Brollan» Бролин.

PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B проводится с 21 по 24 апреля, команды разыгрывают 85 000 долларов США и 8 слотов на PGL Major Antwerp 2022.