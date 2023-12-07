Эксперты назвали графику GTA 6 «некстгеном»

Эксперты ресурса Digital Fondry высоко оценили графику из трейлера GTA 6. По их мнению, в ролике почти нет пререндера, не считая стилизации под клипы из Tik-Tok — на это указывают артефакты сглаживания на волосах и другие признаки. А это значит, что на выходе графика в игре не должна быть хуже.

Кроме того, разработчикам удалось добиться «потрясающего освещения», а отражения в автомобильных зеркалах и лужах весьма впечатляют.

Впрочем, у всего есть цена — эксперты полагают, что на консолях GTA 6 будет работать только в режиме 30 кадров, как это произошло со Starfield, а для Xbox Series S графику придется заметно упростить.