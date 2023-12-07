Песня из трейлера GTA 6 набрала 2 миллиона просмотров

Невероятная популярность трейлера GTA 6 не обошла и песню, которая в нем использовалась. «Love Is A Long Road», трек американского певца Тома Петти из его дебютного сольного альбома 1989 года выхода, набрала уже почти два с половиной миллиона просмотров на YouTube.

На Spotify трек достиг еще более впечатляющих результатов — его популярность среди пользователей сервиса подскочила на 36 979%, превысив 12 миллионов прослушиваний. Будь Том Петти жив — его бы это наверняка порадовало.