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Сегодня, 14:41

Песня из трейлера GTA 6 набрала 2 миллиона просмотров

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Невероятная популярность трейлера GTA 6 не обошла и песню, которая в нем использовалась. «Love Is A Long Road», трек американского певца Тома Петти из его дебютного сольного альбома 1989 года выхода, набрала уже почти два с половиной миллиона просмотров на YouTube.

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На Spotify трек достиг еще более впечатляющих результатов — его популярность среди пользователей сервиса подскочила на 36 979%, превысив 12 миллионов прослушиваний. Будь Том Петти жив — его бы это наверняка порадовало.

Источник: TG-канал Epic Games Store
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