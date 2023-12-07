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«Джокер» из трейлера GTA 6 может подать на Rockstar в суд

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Бывший заключенный Лоуренс Салливан, более известный как «Джокер из Флориды», заявил, что собирается «поговорить» с Rockstar. Несколько лет назад он прославился благодаря своему образу Джокера, который сохранял и в зале суда.

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Очевидно, именно им вдохновлялись авторы GTA 6 при создании трейлера — и, вероятно, Салливан считает, что теперь с ним нужно поделиться деньгами.

Впрочем, если он действительно решит подать иск, то его шансы на успех будут не особенно велики — персонаж из игры похож на Салливана далеко не «до степени смешения», да и сам образ Джокера придумал не он.

Источник: DTF
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