AMD представила геймерам бюджетные видеокарты — они стоят меньше 30 тысяч рублей

Компания AMD представила бюджетную линейку игровых видеокарт.

Radeon RX 6750 GRE. Фото AMD

Модели Radeon RX 6750 GRE с 10/12 ГБ видеопамяти. По словам AMD, отлично подойдут для комфортной игры в 1080/1140p. В компании также добавили, что по производительности версия с 12 гигабайтами будет практически аналогична видеокарте GeForce RTX 4060 Ti.

Radeon RX 6750 GRE. Фото AMD

Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ обойдется в 269 долларов или 26 тысяч рублей, а за модель с 12 ГБ придется заплатить 289 долларов, или 28 тысяч рублей.