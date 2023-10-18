Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:38

AMD представила геймерам бюджетные видеокарты — они стоят меньше 30 тысяч рублей

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Radeon RX 6750 GRE.
Фото AMD

Компания AMD представила бюджетную линейку игровых видеокарт.

Radeon RX 6750 GRE.
Фото AMD

Модели Radeon RX 6750 GRE с 10/12 ГБ видеопамяти. По словам AMD, отлично подойдут для комфортной игры в 1080/1140p. В компании также добавили, что по производительности версия с 12 гигабайтами будет практически аналогична видеокарте GeForce RTX 4060 Ti.

Radeon RX 6750 GRE.
Фото AMD

Radeon RX 6750 GRE 10 ГБ обойдется в 269 долларов или 26 тысяч рублей, а за модель с 12 ГБ придется заплатить 289 долларов, или 28 тысяч рублей.

1
1
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Шара Буллет: путь бойца в UFC и его история
Тренерам запретили пускать на лед фигуриста Ангелопола
СМИ сравнили визит Путина и Блинкена в Китай
ЦАХАЛ опубликовал запись якобы разговора «Исламского джихада» о неудачном запуске по больнице
В Москве задержана еще одна фигурантка дела о торговле людьми
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Marvel's Spider-Man 2 станет самой красивой игрой на PlayStation 5? У эксклюзива есть все шансы

Геймеры из России выбрали самых любимых игровых персонажей — в списке Кратос, Марио и Макс Пейн
Новости
RSS RSS
Все новости