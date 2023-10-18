Marvel's Spider-Man 2 станет самой красивой игрой на PlayStation 5? У эксклюзива есть все шансы
YouTube-канал Digital Foundry опубликовал технический обзор грядущей Spider-Man 2.
Игра стала в разы красивее прошлой части и ее ремастера. Особенно сильно разработчики поработали над внутриигровым Нью-Йорком — город настолько похож на свой реальный прототип, что отличить их порой получается только с помощью приписки.
Spider-Man 2.
Фото Insomniac
Окружающий мир игры похорошел благодаря улучшенным текстурам.
Spider-Man 2.
Фото Insomniac
Оценить красоту владельцы PlayStation 5 смогут уже 20 октября.
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