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Сегодня, 18:55

«70% карты GTA 5 — это горы, а во Флориде их нет» — фанаты ждут насыщенный мир в GTA 6

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото GTA 5

Поклонники серии Grand Theft Auto, которые уже много лет ждут новую часть, внезапно обратили внимание на географию, и вспомнили, что во Флориде нет гор. А с большой долей вероятности мир GTA 6 будет создаваться именно с опорой на этот штат.

Вся карта GTA 5 с высоты.
Фото GTA 5

Это значит, что игрокам точно будет чем заняться, ведь в GTA 5 значительную часть карты занимали горы, оставляющие не так много места для интересного контента.

Источник: Reddit
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