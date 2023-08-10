«70% карты GTA 5 — это горы, а во Флориде их нет» — фанаты ждут насыщенный мир в GTA 6

Поклонники серии Grand Theft Auto, которые уже много лет ждут новую часть, внезапно обратили внимание на географию, и вспомнили, что во Флориде нет гор. А с большой долей вероятности мир GTA 6 будет создаваться именно с опорой на этот штат.

Вся карта GTA 5 с высоты. Фото GTA 5

Это значит, что игрокам точно будет чем заняться, ведь в GTA 5 значительную часть карты занимали горы, оставляющие не так много места для интересного контента.