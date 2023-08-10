GTA 6 разрабатывают уже 8 лет

Интересную находку сделали на Reddit — в одном из резюме сотрудников Rockstar указано, что он работал над GTA 6 с 2015 по 2018 годы.

Это значит, что игра находится в разработке уже восемь лет — и, скорее всего, сумеет порадовать поклонников серии количеством контента и глубиной проработки.

Возможно, что работа над GTA 6 началась еще раньше — наброски сценариев и дизайн-документов могут создавать очень, очень заранее, даже до релиза предыдущей части. Но подтверждений этому еще нет.