Михаил «Misha» Агатов завершил профессиональную карьеру игрока в Dota 2

Во время стрима на платформе Twitch Михаил «Misha» Агатов заявил о намерении не продолжать карьеру профессионального игрока.

Слова уже бывшего киберспортсмена приводит канал LEGENDWP: «Просто завершил карьеру тренером и игроком или, в теории, может быть...

Не, я завершил карьеру, да. Я стример. Я чертов стример. Я заработаю стримингом или сдохну».

Последней командой Misha стала OG, в которой он выступал с 21.11.2021 по 06.03.2023 в качестве игрока и до августа 2024-го тренером.

Филатов Руслан