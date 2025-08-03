Матье «ZywOo» Эрбо дал интервью порталу HLTV

Французская звезда CS-сцены поделился мнением после поражения в полуфинальном матче против MOUZ.

Vitality выбыли из IEM Cologne, проиграв MOUZ со счётом 0:2. Это поражение положило конец впечатляющей серии из 37 побед команды, которая началась в феврале с победы над 3DMAX со счётом 2:0 на IEM Katowice.

ZywOo о полуфинальном матче: «Трудно так играть в полуфинале IEM Cologne. Трудно, потому что мы могли выступить намного лучше. Это печально».

Также Матье Эрбо добавил: «Лично для меня это был неудачный день, почти всё шло не по плану, поэтому я ничего не мог сделать. Играть было тяжело. Я не мог найти свой стиль игры».

Филатов Руслан